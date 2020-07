Riemst -

Bij molenaar Veevoeder Stevens in de Bampstraat in Val-Meer (Riemst) is donderdagnamiddag een zwaar arbeidsongeval gebeurd. De omstandigheden zijn niet bekend. De zoon des huizes raakte ernstig gewond. Een spoedarts en ambulance werden opgeroepen. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het universitair ziekenhuis in Leuven gebracht.