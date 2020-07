Antwerpen krijgt eigen “Covid-testdorp” voor mensen zonder symptomen

Op de site Spoor Oost in Antwerpen opent volgende week #TestCovid, een locatie voor Covid-tests op grote schaal. In het testdorp kunnen 500 tot 4.000 testafnames per dag gebeuren, stelt de stad. Het project is specifiek bedoeld voor mensen zonder symptomen.

Inwoners van de stad Antwerpen die zich willen laten testen, moeten zich eerst registreren op een website, waar ze ook enkele vragen moeten invullen. Op basis daarvan krijgen ze te horen of ze zich mogen laten testen in het testdorp. Een test is gratis. Alle stalen van het testdorp worden verwerkt door een nieuw labo in de Universiteit Antwerpen onder leiding van prof. dr. Herman Goossens, zodat private labo’s en die van ziekenhuizen zich kunnen blijven concentreren op stalen die van huisartsen en ziekenhuizen komen.

“Doordat heel veel mensen zonder symptomen zich laten testen, worden de Antwerpse huisartsen, spoeddiensten en labo’s overspoeld”, zegt Fons Duchateau (N-VA), schepen van Gezondheidszorg. “Deze situatie heeft versterking nodig. Door met een testdorp schaal en snelheid te combineren zonder dat een arts nodig is, krijgen zij opnieuw zuurstof voor hun zorg voor zieke mensen.”

Naast het weghalen van mensen zonder symptomen uit het zorgcircuit, heeft het testdorp volgens de stad ook als voordeel dat besmettingshaarden sneller en nauwkeuriger in kaart kunnen worden gebracht. Ook de economie zou zijn voordeel doen: bedrijven zullen minder lang moeten wachten (en hun werkzaamheden stilleggen of aanpassen) tot het testresultaat van een medewerker bekend is.

Voor mensen mét symptomen verandert er niets: zij contacteren nog steeds best hun huisarts.