Europese Unie schrapt Algerije van lijst van veilige derde landen

De Europese Unie haalt Algerije van de lijst van derde landen die het coronavirus min of meer onder controle hebben. Dat blijkt uit een update van de lijst door de Raad. De EU beveelt lidstaten aan Algerijnen voorlopig niet toe te laten, omdat het land kampt met een forse stijging van het aantal besmettingen.

