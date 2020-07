Als het van de Vlaamse overheid afhangt, krijgt iedereen die verplicht in quarantaine zit weldra een telefoontje van het OCMW. Zo wordt gecontroleerd of u ook effectief thuisblijft. “Een goed idee, maar de vraag is of onze mensen daar tijd voor hebben”, reageren Limburgse OCMW’s.

Wie (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus of wie op vakantie geweest is in een risicogebied, moet veertien dagen in quarantaine. Er is echter geen controle of die persoon ook effectief thuisblijft ...