Ontketende Remco Evenepoel geeft een demonstratie en is de nieuwe leider in de Ronde van Burgos

Remco Evenepoel boekte in de Ronde van Burgos misschien wel de mooiste van zijn serie van zes die hij in dit bizarre seizoen al pakte. Bovenop de Picón Blanco stond er geen maat op het wereldsterretje uit Schepdaal. Op twee kilometer van het einde plaatste hij een kurkdroge aanval. Chaves en Bennett moesten het hoofd buigen. Wat een demonstratie van onze landgenoot, trui helemaal open, op deze eerste col na de lockdown. Het goudhaantje is de nieuwe leider op twee dagen van het einde.