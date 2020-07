Moederbedrijf Victoria’s Secret zet 850 mensen op straat

L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, heeft in een persbericht meegedeeld dat er 850 jobs op de helling staan. In totaal zou 15 procent van de huidige kantoorbanen sneuvelen in het kader van besparingen.

Het doel van L Brands is om in 2020 zo’n 400 miljoen euro te besparen. Dit zou het bedrijf meer ruimte bieten om van Victoria’s Secret een zelfstandig merk te maken en om Bath & Body Works, een ander merk in de portefeuille, beter uit te bouwen.

Het moederbedrijf wil naast de nakende ontslagen ook nog andere maatregelen treffen om de kosten te drukken, zo moeten de voorraden beter gemanaged worden en wordt gekeken of huidige huurprijzen kunnen worden verlaagd. De resterende winkels van Victoria’s Secret, moeten L Brands ook minder centen gaan kosten.

“De beslissingen rond ons personeel zijn moeilijk, maar nodig om ons bedrijf relevant te houden. Ik wil onze diepste waardering uitspreken voor de toegewijding van de medewerkers en hun jarenlange bijdragen”, zegt CEO Andrew Meslow in het persbericht.