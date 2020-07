Parket wil 18 Reuzegommers voor rechter na dood Sanda Dia: “Onterende behandeling van student”

Het Limburgse parket wil 18 leden van studentenclub Reuzegom voor de rechter, voor de dood van Sanda Dia (20) op 5 december 2018. Het parket wil dat ze vervolgd worden voor onder meer de onterende behandeling van de student uit Edegem, het toedienen van kwalijke stoffen en onopzettelijke doding. In dat geval is de maximumstraf 10 jaar cel. De raadkamer moet nu over de vordering oordelen.