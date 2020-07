Tijdelijk slachthuis in Genk klaar voor coronaproof offerfeest

Genk / Beringen / Houthalen-Helchteren / Maasmechelen / Heusden-Zolder -

Het team van het tijdelijk slachthuis aan de Koebaan in Genk is klaar voor het offerfeest morgen. Om te kunnen slachten in tijden van corona hebben de initiatiefnemers extra maatregelen ingevoerd om alles veilig te laten verlopen. “We willen de moslims hun offer op een veilige manier laten brengen”, klinkt het.