ANALYSE. Waarom onze voetbaljournalist vindt dat de competitiestart uitgesteld moet worden

Kunt u nog volgen? Of misschien moeten we de vraag anders formuleren: wilt u nog volgen? Eerlijk gezegd: stel mij diezelfde vraag en het antwoord is onomwonden: neen. Het juridisch steekspel tussen Waasland-Beveren, nog andere clubs en de Pro League gijzelt nu al maandenlang ons voetbal. Welgekomen voer voor de media in deze barre, sportarme coronatijden. Maar eigenlijk dringt zich slechts één conclusie op: een zielig spektakel is het.