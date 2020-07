Antwerpen heeft appartementen klaar voor wie positief test maar niet thuis kan blijven

De stad Antwerpen heeft een aantal appartementen binnen het stedelijk patrimonium klaargemaakt om mensen in onder te brengen die positief hebben getest op Covid-19, maar niet naar huis kunnen. De personen in kwestie worden naar de stad doorverwezen via een arts als die inschat dat de situatie zo’n aanpak vereist. Voorlopig heeft er wel nog niemand gebruik van gemaakt.