Peltenaar laat coronacrisis achter zich in China

Pelt -

"China is momenteel de veiligste plaats ter wereld om te wonen." Dat zegt Peltenaar Sven Agten. Hij woont en werkt al 16 jaar in Shanghai. Terwijl wij hier kampen met een tweede golf en beperkende maatregelen, gaat in grote delen van China het gewone leven terug zijn gang. "Dankzij een strenge lockdown, zelfquarantaine en het inzetten van een contact tracing-app, hebben de Chinezen het coronavirus klein gekregen.", zegt Agten. De Chinezen kijken dan ook vol onbegrip naar hoe het virus bestreden wordt in de rest van de wereld.