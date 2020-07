De helft van de nieuwe coronapatiënten in Beringen is jonger dan 30 jaar

Beringen -

Sinds de eerste melding op 9 juli telt Beringen 47 nieuwe besmettingen. Dat zijn de laatste cijfers van het Agentschap Zorg & Gezondheid, tot en met 27 juli, waarover burgemeester Vints beschikt. En opvallend, ongeveer de helft van de nieuwe coronapatiënten is jonger dan 30 jaar. Het zelfde zien we in andere steden, zoals Genk. Dat betekent dat de tweede coronagolf heel anders verloopt van de eerste. Toen vielen er veel besmettingen bij de ouderen en in de woonzorgcentra te noteren. Nu zijn het jongeren, die getroffen worden en het virus veel sneller dreigen door te geven aan de kwetsbare groep van ouderen. En dat is geen vrolijk vooruitzicht.