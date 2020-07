Sint-Truiden -

Het Sint-Trudo Ziekenhuis vangt tot nu toe nog geen coronapatiënten op in het ziekenhuis. Een opluchting vindt het personeel, want Sint-Truiden werd tijdens de eerste coronagolf zwaar getroffen. Toch is het bang afwachten wanneer de eerste patiënten toestromen. In het Truiens ziekenhuis ligt een draaiboek klaar en zitten het zorgpersoneel dagelijks samen om de laatste cijfers te overlopen.