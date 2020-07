Victoria Beckham moet personeel laten gaan door kleinere collecties

Door de coronacrisis ziet Victoria Beckham zich genoodzaakt om zowat twintig werknemers te ontslaan, bijna een vijfde van het personeelsbestand van haar modelabel, zo melden Britse media.

Ook het modelabel van Victoria Beckham heeft te lijden onder de impact van de coronapandemie. Er wordt minder verkocht, en dus heeft het modelabel besloten om de collecties die in de pijplijn zitten sterk in te krimpen. “We gaan terug naar de basics, en dat bevordert de energie en de creativiteit van het team”, aldus Beckham.

Maar dat er vanaf de volgende lentecollectie zo’n dertig tot veertig procent minder zal worden geproduceerd, heeft een grote impact op het aantal beschikbare jobs. Niet alleen de collecties, ook het personeelsbestand wordt ingekrompen. Beckham zal ongeveer twintig jobs schrappen in haar Londense atelier, bijna een vijfde van haar personeelsbestand, zo meldt The Guardian.

Beckham staat voor een belangrijk keerpunt met haar modelabel. Want ondanks de goede kritieken kon het modelabel tot dusver nog geen enkel jaar winst boeken, en vloeide er al heel wat persoonlijke kapitaal van de Beckhams in de carrière van Victoria. “Als ik wil dat mijn merk er over tien jaar nog is, moet ik break-even draaien of winst maken”, bekende ze vorig jaar aan The Financial Times.

Volgens een woordvoerder zag het er tot maart nog rooskleurig uit, maar is de verkoop sindsdien sterk teruggelopen. Dat het modelabel beroep wilde doen op steunmaatregelen van de Britse overheid om tijdens de gedwongen sluiting de lonen van het winkelpersoneel uit te betalen, kwam de steenrijke Beckham op hevige kritiek te staan. De aanvraag werd twee weken later weer ingetrokken.