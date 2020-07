Bij Brussels Airlines vallen 60 gedwongen ontslagen in België: “Tot minimum beperkt”

Bij Brussels Airlines vallen in het kader van het aangekondigde herstructureringsplan 60 gedwongen ontslagen in België, zo maakte het bedrijf donderdag bekend. “De prioriteit van zowel het management als de vakbonden was om te kijken naar alle mogelijke opties om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. Dankzij alternatieve opties waarop werknemers konden intekenen, wordt dat aantal nu beperkt tot 60”, klinkt het.