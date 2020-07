Nederlandse voetbalclubs mogen komend seizoen vijf keer wisselen

Nederlandse voetbalclubs mogen volgend seizoen om de spelers te ontlasten vijf in plaats van drie wissels per wedstrijd doorvoeren. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) maakte donderdag bekend de tijdelijke wijziging van de spelregels door de internationale spelregelcommissie (IFAB) over te nemen.

Het systeem van vijf wissels gold aanvankelijk alleen voor de competities die het seizoen 2019-2020 vanwege de coronapandemie deze zomer uit moesten spelen (niet bijv. voor de Jupiler Pro League). Maar na een evaluatie en analyse van de impact van de coronapandemie op het voetbal in aanloop naar het seizoen 2020/2021 besloot de IFAB om de mogelijkheid tot vijf wissels te verlengen voor de competities die lopen tot en met juli 2021. Van die mogelijkheid kunnen de Nederlandse clubs dus gebruik maken.

“Clubs in het Nederlandse betaald voetbal mogen in het seizoen 2020/’21 per wedstrijd vijf wissels doorvoeren. Dat geldt voor de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de play-offs om Europees voetbal en om promotie/degradatie en de TOTO KNVB Beker”, bevestigt de KNVB.

De vijf vervangingen moeten gebeuren tijdens maximaal drie wisselmomenten, om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt. Daarnaast mag ook tijdens de rust worden gewisseld.