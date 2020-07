Memorial Danny Steenhout wordt na BK tijdrijden eerste wedstrijd voor vrouwen elite: “Ronkende namen komen”

De Memorial Danny ‘Bolle’ Steenhout van zaterdag 22 augustus zal na het BK tijdrijden de eerste koers worden voor dames elite. Het betreft een avondcriterium in Oetingen (Vlaams-Brabant) waar de organisatoren van het gemeentebestuur de toelating kregen het evenement plaats te laten hebben. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken onder andere de namen van Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke en Jolien D’hoore. Het organisatiecomité hoopt ook nog Marianne Vos te strikken.

“We zullen, na het BK tijdrijden van donderdag 20 augustus, de eerste wegwedstrijd zijn na een hele periode waarin er geen enkele vrouwenkoers werd georganiseerd. Daarom ook zitten we aan ons plafond voor wat betreft het aantal deelneemsters. Ik kreeg zoveel aanvragen binnen van rensters dat ik wel vier koersen zou kunnen organiseren die avond”, zegt organisator Steven Christiaens. “Natuurlijk nemen wij uitzonderlijke maatregelen. Geen publiek aan start en finish en ook langsheen de omloop gelden de coronamaatregelen. Niet simpel, maar we willen toch iets organiseren. Wij hebben daarvoor de steun gekregen van burgemeester Michel Doomst en het gemeentebestuur.”

“Het criterium werd in het leven geroepen na het overlijden van Danny ‘Bolle’ Steenhout. Hij was een fervent fan van Marianne Vos. De Nederlandse staat op ons verlanglijstje maar op dezelfde dag als onze koers is er het Nederlands kampioenschap op de weg. Wel hebben we de toezegging gehad van Jolien D’hoore, Jesse Vandenbulcke, de Française Marion Norbert Riberolle en nog enkele ronkende namen”, besluit Steven Christiaens.

De start wordt gegeven om 18u30 op de Kerkstraat van Oetingen. De dames elite werken tijdens dit avondcriterium 35 ronden van 2 kilometer af.