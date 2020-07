De rechtbank van Dendermonde heeft Waasland-Beveren gelijk gegeven in zijn zaak tegen de Pro League en de Voetbalbond. De uitspraak is een document van 27 pagina’s en daarin wordt gesteld dat Waasland-Beveren opnieuw moet worden opgenomen in de kalender van 1A.

Er is een aanzienlijke dwangsom uitgesproken voor wedstrijden die worden afgetrapt zonder Waasland-Beveren in eerste klasse. Het is nog niet duidelijk of dat de geëiste 5 miljoen euro per wedstrijd is ...