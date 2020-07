De halsketting van Meghan Markle die voor veel oproer zorgde

In aanloop van de lancering van ‘Finding Freedom’, de nieuwe koninklijk biografie die focust op prins Harry en Meghan Markle, worden er steeds meer passages vrijgegeven. Zo schrijven de auteurs onder meer dat Meghan werd berispt omdat ze een halsketting droeg waarmee ze de aandacht trok van de pers.

In de begindagen van haar romance met prins Harry werd Meghan Markle met een bijzonder juweeltje gefotografeerd. Ze droeg in december 2016 een delicate gouden ketting met de initialen “H” en “M.” Het sieraad leidde tot oproer binnen de paleismuren, zo schrijven Omid Scobie en Carolyn Durand in het boek.

“Ze kreeg van een senior assistent van Kensington Palace te horen dat het dragen van zo’n ketting de persfotografen alleen maar zou aanmoedigen om in de toekomst nog zo’n beelden te maken en er krantenkoppen bij te denken”, staat er te lezen. Tijdens het gesprek zou Meghan weinig gezegd hebben. Ze koos ervoor om gewoon naar de raadsman te luisteren.

Erna voelde ze zich naar verluidt gefrustreerd en emotioneel. Terwijl ze wist dat de assistent goede bedoelingen had, zat ze verveeld met het feit dat iemand haar vertelde welke juwelen ze al dan niet mocht dragen. Volgens het boek belde Meghan na het voorval een vriendin op om te laten weten dat ze niet wist wat gezegd aan het paleis. “Ik kan niet winnen. Ze geven me de schuld van deze foto’s.”

‘Finding Freedom’, wordt op 11 augustus in de Verenigde Staten gelanceerd.