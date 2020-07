Limburgse ziekenhuizen spreiden nu al coronapatiënten

Hasselt -

De Limburgse ziekenhuizen worden voorlopig nog niet overstelpt met coronapatiënten. Toch spreiden ze nu al patiënten met Covid-19 om te vermijden dat de reguliere zorg in een ziekenhuis in het gedrang komt. Vanuit Sint-Franciscus in Heusden-Zolder werden al twee coronapatiënten naar Jessa in Hasselt gebracht.