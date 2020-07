Ronnie O’Sullivan haalt vlak voor start WK snooker hard uit: “Spelers worden behandeld als laboratoriumratten”

Snookerlegende Ronnie O’Sullivan heeft zware bedenkingen bij het toelaten van toeschouwers bij het WK, dat vrijdag begint in Sheffield.

“We worden een beetje behandeld als laboratoriumratten. Ze moeten ergens beginnen met het aankijken hoe het gaat met veel mensen in eenzelfde ruimte, dus begin dan maar met snookerspelers”, sneerde de vijfvoudig wereldkampioen tegen de BBC.

Het WK in het Crucible Theatre is het eerste binnensportevenement in Groot-Brittannië waar toeschouwers weer welkom zijn. Er mogen maximaal driehonderd mensen kijken naar een sessie. De Britse prof Anthony Hamilton, die lijdt aan astma, heeft zich om die reden afgemeld. Hij noemde het “belachelijk” en “veel te vroeg” om fans toe te laten.

O’Sullivan voelde mee met Hamilton. “We lopen allemaal een risico en persoonlijk denk ik dat het het risico niet waard is. Ik heb de mogelijkheid niet mee te doen, maar heb toch besloten het wel te doen. Maar als je gezondheid je lief is, begrijp ik dat je niet ineens een kamer vol mensen binnenloopt na vier maanden afstand te hebben gehouden.”

Er nemen geen Belgen deel aan het WK. Luca Brecel (WS 37) en de piepjonge Ben Mertens sneuvelden in de kwalificaties.