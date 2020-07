Strenge controle op mondmaskerplicht in Bilzen

Bilzen - ‘In Bilzen zal er streng toegekeken worden dat in horecazaken en in winkels de regels van de mondmaskerplicht strikt worden nageleefd’, dat benadrukte burgemeester Johan Sauwens in een filmpje op sociale media. Voetbal- en wielerwedstrijden en kleine kermissen kunnen doorgaan indien de geldende maatregelen worden nageleefd.

“We gaan de regels niet extra verstrengen. De huidige regels zijn streng genoeg”, zo meldde burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). De burgemeester gaf via sociale media tekst en uitleg bij vragen rond corona. “We zullen streng toezien dat de regels in horecazaken strikt worden opgevolgd. Politie zal daar controleren al dan niet in uniform, dit geldt ook in winkels. Dit zal gepaard gaan met serieuze boetes. Zich nu niet aan de regels houden is immers crimineel gedrag.” Op dit moment zijn er 7 besmettingen in Bilzen. “We moeten de maatregelen die federale overheid en Nationale Veiligheidsraad bepaalt en ook in Bilzen van toepassing zijn met zijn allen goed opvolgen. Het is de wet van de kleine getallen. Veronachtzamen is niet aan de orde.” Aangestipt werd dat bij het afhalen van gerechten, bijvoorbeeld in een frituur er geen registratie dient te gebeuren, wel wanneer je aanschuift aan een tafeltje. De burgemeester haalde aan dat bij het voltrekken van een huwelijk iedereen een mondmasker moet dragen op uitzondering van het bruidskoppel. “Kermissen worden niet verboden. Maar ook hier geldt net als bij markten een maximum van 200 bezoekers. De afstandsregel is hier essentieel.” Toch gaan er ook veel evenementen niet door. “Picknick in het park en het Pempkes festival zijn geannuleerd. Ook straatbarbecues en buurtfeesten zijn niet mogelijk. Op straat hoef je geen mondmasker te dragen. Al blijft het sterk aanbevolen om in een drukke omgeving het mondmasker te dragen.” Veel vragen waren er ook over sportactiviteiten. “Sporten in de sportclub is mogelijk maar ook voetbal- tennis en wieleractiviteiten kunnen plaatsvinden. Hier geldt maximum 50 personen in georganiseerd verband. Toeschouwers worden buiten beperkt tot 200 supporters”, verduidelijkt de burgemeester. Tot slot werd nog even de bubbel van 10 aangekaart. “Het getal dat hier moet worden onthouden is 10. Er zal opgetreden worden tegen wie het samenscholingsverbod schendt.” (JoGe)