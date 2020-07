Kortessem -

Bij een bedrijf in de Winkelstraat in Kortessem is donderdagvoormiddag brand uitgebroken in een afzuiginstallatie van een lasapparaat. De situatie was erg snel onder controle. Evacuaties bleken niet nodig en zelfs de brandweer moest niet meer blussen. De brandweer heeft de installatie gecontroleerd. De oorzaak van de brand in een afzuiginstallatie is eerder technisch of door ophoping van stof bijvoorbeeld.