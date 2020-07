Juli is maart niet: “Grootsteden zijn nu wat woonzorgcentra in maart waren”

De stijgende coronacijfers doen erg denken aan de vlucht die de ­besmettingscurve in maart nam. Toch zijn er belangrijke verschillen. ‘De ­grootsteden zijn nu wat de woonzorgcentra in maart waren.’

Ons land telde vorige week, van 20 tot 26 juli, 2.348 nieuwe bevestigde corona­gevallen. Dat zijn er een pak meer dan de 1.348 Belgen van week 11, tussen 9 en 15 maart. Die week kondigde de Nationale Veiligheidsraad de lockdown af. Wat daarop volgde, was de grote eerste coronagolf.

Zitten we nu op hetzelfde punt als toen? De situatie vandaag is zeer ernstig, maar er zijn belangrijke verschillen met maart.

1 Het dark number was in het voorjaar veel hoger dan vandaag

In maart en april lagen mensen met de typische covid-19-symptomen thuis ziek in bed, zonder definitief uitsluitsel of ze nu besmet waren met sars-CoV-2 of niet. Lange tijd bleven de tests voorbehouden voor de mensen die er zo slecht aan toe waren, dat ze in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Pas vanaf mei werden alle verdachte gevallen getest.

In maart waren er dus veel meer ­besmettingen dan de statistieken deden uitschijnen. Het aantal nieuwe bevestigde gevallen dat nu gemeld wordt, is dus ­eigenlijk niet vergelijkbaar.

Een goede indicator van het feit dat er nu veel ruimer getest wordt, is het aandeel positieve resultaten. Nu worden er 52 tests afgenomen om één positieve patiënt te vinden. In maart leverden drie tests al één positief resultaat. Dat blijkt uit het coronadashboard van de ploeg rond professor biostatistiek Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt).

2 Het virus verspreidt zich trager

Op 24 maart piekte het reproductiegetal (R) van het sars-CoV-2-virus in ons land. Elke patiënt besmette toen ­gemiddeld 1,9 andere personen. Als de R-waarde boven 1 uitkomt, betekent dat dat het aantal nieuwe gevallen exponen­tieel toeneemt. In april zakte de R-waarde ­onder 1. De laatste drie weken ligt ze er weer boven. Maar: het reproductiecijfer zit nog niet op het oude hoge niveau. Volgens het UHasselt-dashboard ligt het nu op 1,5. De verspreiding van het virus gaat dus iets minder snel dan midden maart.

3 De ziekenhuizen worden niet ­meteen overrompeld

Nog een belangrijk verschil: in maart werden de ziekenhuizen meteen overspoeld met patiënten die extra zuurstof nodig hadden of zelfs beademd moesten worden. In de week van 16 maart (de eerste week van de lockdown) waren er elke dag tussen 90 en 320 nieuwe opnames.

Nu stijgen de cijfers van de hospitali­seringen weliswaar, maar we blijven ver onder die van maart. Eergisteren waren er 35 nieuwe ziekenhuisopnames.

‘Er zit nu een grotere vertraging tussen de bevestiging van nieuwe gevallen en de ziekenhuisopnames’, zegt Pierre Van ­Damme, professor epidemiologie aan de UAntwerpen. ‘Dat heeft te maken met het feit dat nu andere leeftijdsgroepen het meest getroffen zijn.’

Waar Van Damme op doelt: in maart is de epidemie gestart via het actieve deel van de bevolking dat het virus van zaken- of skireis mee naar huis bracht. Bij deze nieuwe opflakkering daarentegen ligt de motor duidelijk bij de twintigers.

Jongvolwassenen lopen veel minder ­risico op een ernstig verloop van covid-19 (en dus op een ziekenhuisopname) dan 40- of 50-plussers. De nieuwe grote sprong van ziekenhuisopnames komt wanneer de twintigers hun ouders en grootouders ­besmet zullen hebben en het virus in die leeftijdsgroepen sterk zal rondgaan. ­Misschien zien we deze dagen het begin van die sprong.

Van Damme: ‘Door die andere leeftijdsstructuur bij het begin van de tweede golf zien we ook een duidelijke verschuiving van de druk op de gezondheidszorg. In maart werden de ziekenhuizen overrompeld, nu zijn het huisartsen die overspoeld worden door relatief jonge patiënten met weinig of milde klachten.’

4 De grootsteden zijn nu de hotspots

Algemeen genomen zien de coronacijfers er op dit moment dus beter uit dat in maart. Wat meteen de vraag ­oproept of de nieuwe verstrenging – een kleinere sociale bubbel, de avondklok en mondmaskerplicht in Antwerpen – wel ­nodig was. Ja, klinkt het unisono bij de ­experts.

De Antwerpse cijfers zijn namelijk een pak slechter dan gemiddeld. De R-waarde bijvoorbeeld ligt in de provincie Antwerpen wél al bijna op hetzelfde hoge niveau als in maart. Op de piek in maart lag die op 2. Het recentste cijfer, dat van 24 juli, ligt op 1,9. ‘Ik ben er zeker van dat de R-waarde in de stad Antwerpen zelfs al ­boven 2 ligt’, zegt professor biostatistiek Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt).

Er zijn ook aanwijzingen dat het dark number in de stad groter is dan elders. Volgens Molenberghs is rond 9 procent van alle afgenomen tests in de stad Antwerpen positief, terwijl dat in de hele provincie maar 3 procent is. Anders gezegd: er wordt in de stad Antwerpen minder ruim getest dan elders, hoewel de situatie er het ernstigst is. Ook over Brussel heerst er bezorgdheid (zie hieronder).

‘De grootsteden zijn nu wat de woonzorgcentra in maart waren’, zegt Van ­Damme. ‘Daar gaat het virus het sterkst rond. In de drukke grootsteden zitten we met het probleem dat we niet alle groepen en culturele gemeenschappen even goed bereiken met de communicatie. Over zelfisolatie bij symptomen, bijvoorbeeld.’