IN BEELD. En toen werd het doodstil in Antwerpen: stad compleet verlaten tijdens avondklok

Het was de eerste nacht in meer dan 75 jaar dat we ons kot (om het met de woorden van Maggie De Block te zeggen) niet buiten mochten. De provincie voerde een avondklok in om het coronavirus te kunnen indijken. De laatste keer dat er een avondklok van kracht was, was tijdens de Tweede Wereldoorlog. De invoering ervan moet ons doen beseffen hoe ernstig de situatie op dit moment is. Onze fotografen lieten deze unieke situatie niet onbenut en gingen op pad om de verlaten straten en pleinen in de stad Antwerpen op de gevoelige plaat vast te leggen.