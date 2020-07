Ook nummer 1 en titelverdedigster zeggen af, US Open dreigt veredeld Amerikaans kampioenschap te worden: “Kan toch niet?”

De US Open blijft voorlopig hét gespreksonderwerp bij uitstek in de tenniswereld. Zeker nu Ashleigh Barty, de nummer één bij de vrouwen, en titelverdedigster Bianca Andreescu afhaken. Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams, heeft steeds grotere twijfels over het laten doorgaan van het Amerikaanse grandslamtoernooi.

“Ik heb samen met mijn team besloten om niet naar de VS te reizen voor de Cincinnati Masters en de US Open”, aldus Barty in een statement over de grandslam die normaal gezien op 31 augustus van start ...