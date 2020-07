Slapende baby wordt slachtoffer van grappende vader

Deze zeven maanden oude baby werd het slachtoffer van de verveling van zijn ouders. De baby viel rechtop in slaap en dat leek voor zijn vader het ideale moment om … het kindje te beleggen met voedsel. Het hoofd van de baby wordt gebruikt om een stapeltje te maken van marshmallows en brood, tot groot jolijt van de ouders: “We zagen hem in slaap vallen en dachten ‘waarom niet?’ We hebben geen seconde spijt gehad - het was hilarisch om hem zo te zien.” De baby sliep in alle hilariteit gewoon verder.