Spookmatch Virton-Beerschot is geklasseerd als een dubbele forfait

De spookwedstrijd tussen Virton en Beerschot, die zondag uiteindelijk niet gespeeld werd, gaat de geschiedenisboeken in als een dubbele forfait. Dat schrijft De Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Het duel tussen Virton en Beerschot, een wedstrijd van de 23e speeldag in 1B, eindigde op 25 januari op 1-0, maar werd na een klacht van Beerschot door de disciplinaire instanties van de Belgische voetbalbond nietig verklaard wegens een scheidsrechterlijke dwaling. In de 75e minuut van die match nam de uitgekookte Raphaël Lecomte een vrije trap, terwijl ref Arthur Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de zege te bezorgen.

Na een lange disciplinaire soap werd beslist om de wedstrijd zondag 26 juli te herspelen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Virton gaf in extremis forfait, omdat er niets meer op het spel stond. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) klasseerde de wedstrijd als een dubbele forfait. Daarbij krijgen beide ploegen er nul punten en vijf tegengoals bij in de eindafrekening.

Virton eindigt daardoor als tweede in de algemene rangschikking na Westerlo. Mocht de return van de promotiefinale zondag niet kunnen plaatsvinden, stijgen de Kemphanen daardoor in principe naar 1A.