De Wever en Magnette hebben Open VLD en MR niet allebei nodig voor regering: welke liberalen moeten lossen?

“Kortelings” willen de liberalen hun eigen eisenbundel overmaken aan preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS). Dat doen ze uitdrukkelijk samen, want puur wiskundig kan MR of Open VLD er nog van tussen vallen. En als het van De Wever en Magnette afhangt, trekken ze vrijdag naar de koning met een lijstje partijen die de nieuwe regering moeten uitmaken. Blijft de vraag of ze dat met één of twee liberale partijen doen.