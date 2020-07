Nederland en drie andere landen namen al maatregelen voor Belgische toeristen en dat lijkt nog maar het begin

Ook in het buitenland hebben ze onze coronacijfers opgemerkt. Voortaan krijgen alle Antwerpenaren die naar Nederland gaan, het “dringende advies” om twee weken in quarantaine te gaan. In de Baltische staten is quarantaine zelfs al verplicht voor alle Belgen en onder meer Noorwegen denkt aan strengere maatregelen voor Belgische reizigers. “Er zullen vermoedelijk nog meer landen volgen”, waarschuwt viroloog Marc Van Ranst.