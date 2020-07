Nog lang wachten, maar corona-app blijft vragen oproepen

Bliep, coronagevaar! Pas in de derde week van september zal een Belgische corona-app, Coronalert, zo’n melding geven. Die app is nochtans een cruciale aanvulling op contactonderzoek, want elke burger krijgt zo vliegensvlug te zien of hij in de buurt van een coronapatiënt is geweest. Maar de app komt dus rijkelijk laat, zeker in vergelijking met andere landen.

Minister Beke verdedigt de late timing. “We gaan in september ook nog niet van het virus af zijn, dus hij zal zeker nog van dienst kunnen zijn. September was bovendien niet zo’n slechte deadline, want iedereen ging ervan uit dat er dan een tweede golf zou komen, alleen is hij sneller gekomen dan we hadden verwacht.”

Vraag blijft natuurlijk waarom er geen werk is gemaakt van de app tijdens de eerste golf. “Minister De Backer dacht op een bepaald moment dat hij dat moest regelen, maar wij bleken bevoegd te zijn”, zegt Beke. “En de klassieke manier van contactonderzoek was onze eerste prioriteit, dus is er over die app pas eind juli beslist.”