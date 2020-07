Wetenschappers analyseren data van kankerpatiënten: “Wegblijven van behandeling is groter risico dan Covid-19”

Nee, het risico op een zware vorm van Covid-19 is niet excessief hoger voor kankerpatiënten dan voor andere mensen. Dat concluderen wetenschappers van het UZ Antwerpen in twee nieuwe studies. De angst voor het coronavirus hield sommige patiënten tijdens de eerste golf weg uit het ziekenhuis, maar dat heeft mogelijk ergere gevolgen, zeggen ze.

Verschillende studies uit onder meer China wezen er eerder op dat kanker wel degelijk het risico op complicaties bij Covid-19 vergroot. “Maar die cijfers moeten zorgvuldig geïnterpreteerd worden”, zeggen de onderzoekers in een studie in het wetenschappelijk tijdschrift Cancer treatment reviews. “Wellicht spelen een oudere leeftijd, obesitas en andere factoren een grotere rol. Die hangen ook samen met een verhoogd risico op kanker.”

“Vertraging van of een gebrek aan optimale behandeling tijdens de pandemie zal een belangrijke oorzaak zijn van bijkomende sterfte door kanker”, klinkt het nog in het artikel. “Het is daarom belangrijk om de behandelingen in de mate van het mogelijke te laten doorgaan, met de nodige bescherming voor patiënten en gezondheidswerkers.”

Professor oncologie Peter Van Dam, die het onderzoek leidde, roept kankerpatiënten daarom op om zich tijdens de tweede coronagolf niet te laten afschrikken en gewoon naar het ziekenhuis te komen. “Het is cruciaal dat de behandelingen zo veel mogelijk doorgaan”, zegt hij.