Een terugkeer naar Stayen, het zal altijd speciaal blijven voor Nicky Hayen (39). De gewezen speler, beloftencoach, T2 én interimcoach van de Kanaries vond bij Waasland-Beveren een nieuwe uitdaging nadat er voor hem geen plek was in de staf van Kevin Muscat. “Op sportief vlak begreep ik dat, maar op menselijk vlak had ik het er moeilijker mee.”