In de Achelse Kluis wordt een belangrijk hoofdstuk afgesloten. De laatste trappistenbroeder verhuist deze zomer naar Westmalle, waarvan de kluis een bijhuis is. Op het terrein en voor het bekende Achelse trappistenbier zal dia niet onmiddellijk gevolgen hebben. “Het beschermde patrimonium zal in ere worden gehouden, en toekomstplannen zijn al enkele jaren in de maak.”