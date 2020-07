Tussen 10 en 23 juli werden 15.526 Limburgers getest op corona. Dat zijn er gemiddeld 1.109 per dag. Slechts 1,8 procent van die stalen bleek positief. “95 procent van de resultaten is gekend binnen de 36 uur”, zegt minister Philippe De Backer (Open Vld). Maar wat gebeurt er precies in die anderhalve dag?