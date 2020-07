4 mei 1983. Om half twee wordt in Maasmechelen een jongetje geboren. Vier uur later staat de trotse papa in het Astridpark te juichen als Anderlecht Benfica verslaat. 1-0 dankzij een goal van Kenneth Brylle, zo staat het netjes in het paarse plakboek van die papa. En zo heeft Lambert Geenen 45 albums van 45 seizoenen.