Vera Jans klaagt besteding coronasubsidie door Lanakens schepencollege aan: “Dit is een schande”

Lanaken -

Tijdens de laatste gemeenteraad vroeg Vera Jans (CD&V) naar de wijze waarop het schepencollege de Vlaamse overheidssubsidie van 258.000 euro zou verdelen. “Deze subsidie was bedoeld als extra ruggensteun voor de vele sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, om het verlies aan inkomsten tijdens de coronacrisis enigszins te compenseren. In de meeste gemeenten is dat geld ook integraal naar de verenigingen gegaan” aldus Jans.