Ontroostbaar was de zesjarige Bryan uit het Amerikaanse Conway toen zijn fiets half juli gestolen werd. Hij was even met zijn oudere zus om een boodschap toen een dief er met zijn rijwiel vandoor ging. De agent die de zaak onderzocht, ontdekte dat de jongen niet lang daarna zijn verjaardag zou vieren. Samen met de moeder van Bryan en enkele lieve buren besloot hij de jongen te verrassen. En of zijn zevende verjaardag er eentje werd om nooit meer te vergeten!