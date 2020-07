Antwerpse daklozen zullen niet geviseerd worden tijdens avondklok

De avondklok die woensdagavond voor het eerst ingaat in Antwerpen zorgt in theorie voor een probleem bij daklozen, aangezien iedereen van 23.30 uur tot 6 uur moet wegblijven van het openbaar domein tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen. De mobiele teams die in de stad Antwerpen aanklampend werken en daklozen overtuigen om voor opvang te kiezen zullen dat echter onverminderd doen en er zal menselijk worden opgetreden bij wie opvang weigert, stelt het stadsbestuur.