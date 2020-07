“Warm en zonnig met temperaturen tot 28 graden”

Vandaag wordt een zeer zonnige zomerdag. Regen is dan ook absoluut niet te verwachten want we hebben een grote marge. De dichtstbijzijnde neerslag moeten we immers boven Schotland of Zwitserland gaan zoeken. Met dank aan een omvangrijk hogedrukgebied waarvan de kern zich van over onze omgeving tot het oosten van Duitsland uitstrekt.