Nog geen algemene verstrenging van regels voor bezoekers woon-zorgcentra

De stijging van het aantal coronabesmettingen en de nieuwe maatregelen om de epidemie in te dijken, zijn voor de woon-zorgcentra in Vlaanderen nog geen aanleiding om de regels voor de bezoekers nog verder te verstrengen. Voorlopig wordt vastgehouden aan de regels die vorige week werden afgesproken binnen de Taskforce Zorg.

De Vlaamse Taskforce Zorg had vorige week donderdag nog een aanscherping van de bezoekersregeling doorgevoerd. Zo is handen geven, kussen of knuffelen bij het bezoek niet meer toegelaten. Er wordt daarnaast ...