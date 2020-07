Trumps wonderdokter: ze gelooft dat seks met demonen ziek maakt en dat er DNA van aliens in vaccins zit

Weinigen in de VS hadden ooit gehoord van dokter Stella Immanuel, tot de Trumps haar een ongezien platform boden. Haar video waarin ze een wondermiddel tegen corona aanprijst en mondmaskers onnodig noemt, werd sterk aanbevolen door de president en Trump Jr. Immanuel gelooft ook dat DNA van aliens in vaccins is verwerkt, en dat sperma van een demon een cyste veroorzaakt. Maar dat ondermijnt het geloof van de president in de arts uit Houston niet, terwijl zijn relatie met viroloog Fauci verder verzuurt.