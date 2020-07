Econoom Paul De Grauwe over de oplossing om uit coronacrisis te geraken: “Er is geld met hopen”

De eerste coronagolf heeft al een put van 50 miljard euro in de begroting geslagen. Als de tweede golf net zo destructief is, wordt het gat dubbel zo diep, zegt professor economie Paul De Grauwe. “Maar dat moet de overheid er niet van weerhouden om geld te blijven pompen in de economie. Het is er met hopen.” Een gesprek met een hoopvolle boodschap. “Maar ik ben niét optimistisch.”