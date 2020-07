KU Leuven: "Het duurt nog jaren voor we coronavirus onder controle hebben"

Het coronavirus is pas onder controle als 80 procent van de bevolking gevaccineerd is. Dat betekent dat we nog jaren moeten leven met het virus. Dat zegt viroloog Johan Neyts, die zelf met de KU Leuven aan de ontwikkeling van een vaccin werkt. Het zal niet één vaccin zijn, het zullen er meerdere zijn die op de markt komen, maar ten vroegste tegen de zomer van 21. De vrees dat België de boot zal missen, omdat wereldspelers als China en de Verenigde Staten alle voorraden opkopen, is ongegrond. Ons land valt onder de Europese strategie. Europa financiert de zoektocht van grote producenten naar een vaccin en vraagt garanties, ook voor België dus.