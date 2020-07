Tweede coronagolf is een ramp voor zaalsporten: komt basketbalseizoen in gevaar?

Terwijl het profvoetbal in ons land hoopt op een uitzondering om te kunnen voetballen, zitten de zaalsportclubs met de handen in het haar. Zaalsporten zonder publiek zijn niet rendabel. En TV-rechten brengen er amper iets op. Vanmiddag werden de handbalcompetities nog uitgesteld tot begin oktober. In het basketbal hoopt men dan ook te starten, maar dat wordt moeilijk. Dat besef is er nu al. Maarten Bostyn, voorzitter van Limburg United, houdt zelfs rekening met een competitiestart in januari. Of zelfs helemaal geen competitiebasketbal komend seizoen.