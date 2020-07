Politie neemt bromfiets in beslag

Diest - De bromfiets van een 17-jarige uit Diest werd door de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) in beslag genomen.

Een patrouille van de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) zag de bromfietser zonder helm rijden. Bij controle bleek dat de nummerplaat was nagemaakt met een kleurenkopie. De originele nummerplaat was geschrapt, zodat de bromfiets niet meer verzekerd en ook niet ingeschreven was. De 17-jarige bromfietsers bleek bovendien onder invloed van drugs.