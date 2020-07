Stripster heeft gevat excuus voor overtreden corona-regels: “Ik heb astma”

In Waalse media werd er wat lacherig over gedaan: een stripteaseuse wordt er door de politie van beschuldigd de ‘social distancing’-maatregelen niet te hebben gerespecteerd bij een show in een café in Nijvel afgelopen zaterdag. “Ik zette mijn mondmasker af omdat ik astma heb”, zegt bij de vrouw bij de kranten van Sudpresse. “En houden prostituees dan wel afstand wanneer ze werken?”