Belgisch merk maakt tassen van oude cementzakken en botervlootjes

Ons land is met Moon Games een nieuw Belgisch merk rijker. Het Antwerpse label van Anse Van Gestel heeft onder meer tassen, die volledig zijn gemaakt van oud gerief zoals cementzakken en botervlootjes, in de collectie.

Foto: Moon Games

Voor deze collectie werkte Anse samen met het Zuid-Afrikaanse accessoiremerk The Wren Design, wat resulteert in een gamma minimalistische tassen, hoezen voor je laptop en clutches. Alle creaties zijn volledig gerecycleerd. Zo worden oude cementzakken gebruikt om de accessoires te maken. Ook het papier van botervlootjes krijgt een nieuw leven in items van het label.

De ontwerpen zijn bovendien volledig aanpasbaar aan je wensen. Daarvoor moet je gewoon je ideale tas beschrijven aan de ontwerpster. Je kunt ook zelf aan de slag via de site en een persoonlijke leuze te laten schrijven.

Let wel: de tassen zijn van papier, in een felle regenbui gaan rondhuppelen is geen goed plan. Te koop via de officiële site vanaf 29 euro.