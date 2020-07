Een vijfde van gehospitaliseerde Duitse coronapatiënten overleden

Een vijfde van de Duitse gehospitaliseerde COVID-19-patiënten is overleden aan de ziekte. Voor patiënten die beademd moesten worden is dat zelfs de helft (53 procent). Zo blijkt uit een studie van het wetenschappelijk instituut van de openbare verzekeraar AOK (Wido) en de Technische Universiteit van Berlijn, die woensdag is gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.