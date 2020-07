Truienaar die molotovcocktail naar parlement gooide in verdenking gesteld maar vrijgelaten

Sint-Truiden -

P.V., de man die maandag een brandbom had gegooid naar het federaal parlement, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het Brusselse parket. De 36-jarige inwoner van Sint-Truiden is wel in verdenking gesteld voor opzettelijke brandstichting en verboden wapenbezit. Volgens het parket verklaarde de man dat hij handelde als vergelding tegen de politieke wereld, die volgens hem verantwoordelijk is voor het wanbeheer van de huidige gezondheidscrisis.